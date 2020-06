GTT : commande de DSME

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering portant sur l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU1) pour le compte de l'armateur japonais Mitsui OSK Lines Ltd. (MOL). Le FSRU d'une capacité de 263.000 m3 sera équipé du système de confinement cryogénique à membranes NO96 par GTT. Sa livraison est prévue courant 2023. Il sera positionné à Wilhelmshaven en Allemagne. Philippe Berterottière, PDG de GTT, a déclaré : "Nous sommes très heureux de travailler avec DSME et MOL, deux partenaires de très longue date, sur ce nouveau projet de FSRU de très grande capacité".