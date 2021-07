GTT : choisi par Seaspan, SHI et ZIM

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT a reçu, fin juin, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de 5 très grand porte-conteneurs, capables de transporter 15.000 conteneurs chacun, pour le compte de l'armateur asiatique Seaspan Corporation ("Seaspan"), le plus grand propriétaire et exploitant indépendant de porte-conteneurs au monde, filiale d'Atlas Corp et de l'affréteur israélien ZIM.

Les réservoirs de GNL, utilisés comme carburant, offriront chacun une capacité de 12.000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. Ces réservoirs intégreront des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à l'ammoniac.

La technologie à membranes Mark III du réservoir a été adaptée pour être compatible avec l'ammoniac, offrant ainsi à Seaspan et ZIM une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des réglementations environnementales.

En complément des services d'ingénierie et de l'assistance technique sur site, GTT accompagnera Seaspan à chaque étape de ses premières opérations de propulsion au GNL : la mise en service du réservoir de GNL, les premières opérations de soutage, ainsi que d'autres opérations spécifiques au GNL et la maintenance de ces navires. Par ailleurs, GTT assurera la formation des équipages au GNL, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim(R), qui réplique les futures opérations de GNL des navires. Seaspan pourra également faire appel au service d'intervention d'urgence "HEARS", comprenant une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Les navires seront également équipés de la plateforme digitale de GTT permettant un suivi et une optimisation de la performance opérationnelle des navires et de leur empreinte environnementale.

Les livraisons des navires sont prévues entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Cette première collaboration sur l'activité GNL carburant, avec notre partenaire de longue date Samsung Heavy Industries, pour l'armateur Seaspan et l'affréteur ZIM, constitue une étape importante pour GTT. Nous sommes particulièrement fiers que des acteurs emblématiques de la construction navale et du transport maritime reconnaissent et choisissent les solutions innovantes de GTT. La compatibilité à l'ammoniac des navires commandés offre une plus grande flexibilité et démontre l'engagement continu de GTT en faveur de la sécurisation des investissements des armateurs dans un contexte où ils doivent s'adapter constamment aux réglementations environnementales".