GTT choisi par Pacific International Lines et Jiangnan

(Boursier.com) — GTT a reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Jiangnan pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de quatre très grand porte-conteneurs, capables de transporter 14.000 conteneurs chacun, pour le compte de Pacific International Lines ("PIL"), une compagnie maritime majeure en Asie.

Les réservoirs de GNL, utilisé comme carburant, offriront chacun une capacité de 13.800 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. Ils présenteront des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à l'ammoniac, offrant ainsi à PIL une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des réglementations environnementales.

En complément des services d'ingénierie et de l'assistance technique sur site, GTT accompagnera PIL à chaque étape de ses premières opérations de propulsion au GNL : la mise en service du réservoir de GNL, les premières opérations de soutage, ainsi que d'autres opérations spécifiques au GNL et la maintenance de ces navires.

Par ailleurs, GTT assurera la formation des équipages au GNL, à l'aide de son simulateur de formation G-Sim(R), qui réplique les futures opérations de GNL des navires. PIL pourra également faire appel au service d'intervention d'urgence "HEARS", comprenant une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Les navires seront également équipés de la plateforme "GTT Digital", une solution de Smart Shipping permettant un suivi et une optimisation de la performance opérationnelle des navires et de leur empreinte environnementale.

Les livraisons des navires sont prévues entre le second semestre 2024 et le premier semestre 2025.