GTT : Chiffre d'affaires de 144,2 ME et EBITDA de 79,7 ME

(Boursier.com) — GTT , l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2022. Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 144,2 ME et l'EBITDA à 79,7 ME. L'Activité principale passe par 88 commandes de méthaniers (vs 68 sur l'année 2021). GNL carburant représente 38 commandes de porte-conteneurs (vs 27 sur l'année 2021). L'acompte sur dividende est de 1,55 euro par action.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Avec 88 commandes de méthaniers, la performance commerciale sur notre activité principale réalisée au premier semestre 2022 est supérieure au précédent record établi sur l'ensemble de l'année 2021, soulignant une dynamique particulièrement forte. Par ailleurs, les décisions finales d'investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction intervenues au cours du deuxième trimestre, l'accélération attendue des commandes de méthaniers de la part du Qatar, ainsi que l'augmentation de la demande de GNL en Europe, confirment les besoins d'infrastructures et de méthaniers pour les années à venir.

Le premier semestre est également prometteur pour le GNL carburant, avec déjà 38 commandes, soit un niveau bien supérieur à l'exercice précédent. Par ailleurs, le nombre croissant de porte-conteneurs de taille intermédiaire dans nos commandes témoigne de l'élargissement de notre part de marché sur ce secteur.

Afin de répondre aux besoins du marché, de nouveaux chantiers commercialisent depuis le premier semestre nos technologies.

GTT poursuit un effort constant de R&D afin de répondre aux besoins de ses clients dans le cadre de leur transition énergétique et des exigences accrues auxquelles ils font face. Nous avons obtenu, au cours du premier semestre, plusieurs approbations de sociétés de classification pour développer de nouvelles technologies innovantes dans des domaines très variés, notamment pour notre futur système de confinement NEXT1 et pour le développement d'un "hydrogénier" dans le cadre de notre partenariat avec Shell.

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 est, comme attendu, en retrait par rapport à celui du premier semestre 2021. Cette baisse est la conséquence d'un effet de base, le premier semestre 2021 bénéficiant encore de la très forte dynamique de 2020, alors que le premier semestre 2022 ne bénéficie pas encore pleinement des fortes commandes de 2021 et 2022. Il est à noter que le chiffre d'affaires progresse de 11,5% du 1er trimestre au 2nd trimestre 2022. Les niveaux de marge atteints au premier semestre 2022 sont également en retrait par rapport au premier semestre 2021, en raison de la baisse du chiffre d'affaires, en partie compensée par une réduction des coûts.

S'agissant des objectifs de l'exercice 2022, le Groupe a constaté au second trimestre quelques retards dans les calendriers de construction des navires, entrainant un décalage dans la reconnaissance du chiffre d'affaires. Ces retards sont d'origine diverse : difficultés d'approvisionnement liées au régime des sanctions, confinement et mouvements sociaux en Asie. Compte tenu de ces retards, nous confirmons nos objectifs annuels, tout en anticipant désormais d'atteindre la moitié inférieure de la fourchette que nous avions indiquée en février dernier".