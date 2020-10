GTT : chiffre d'affaires 9 mois en croissance de 53%

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Le groupe GTT a fait part d'un chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2020 de 305,6 ME, en progression de 53,1% par rapport à 2019, bénéficiant pleinement du flux de commandes des deux dernières années.

Le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'établit à 295,4 ME, en hausse de 56,4 %. Les redevances des méthaniers progressent de 67,2% à 263,5 ME, tandis que celles des FSRU augmentent de 2,3% à 19,7 ME Les autres redevances proviennent des navires propulsés au GNL pour 6,5 ME (+12,1 %), des FLNG pour 3,3 ME, des GBS pour 1,9 ME et des réservoirs terrestres pour 0,6 ME.

Le chiffre d'affaires lié aux services a diminué de 5 % par rapport aux 9 premiers mois 2019 en raison de la forte baisse des activités de maintenance et d'intervention sur les navires en opération pendant la crise du Covid. A noter toutefois, la progression des prestations d'homologation de fournisseurs et des études d'ingénierie d'avant-projet.

" Avec un total de 38 commandes enregistrées depuis le début de l'année, tous segments confondus, l'activité commerciale de GTT se poursuit à un rythme soutenu et la demande de GNL conserve sa tendance haussière, tirée par les pays asiatiques ", commente le PDG Philippe Berterottière.

Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs 2020 : un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 ME et un EBITDA consolidé de 235 à 255 ME.

Par ailleurs, le groupe confirme sa politique de distribution de dividende soit, au titre des exercices 2020 et 2021, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.