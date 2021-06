GTT, champion des brevets ?

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT reste un champion des brevets publiés en 2020. Ainsi, le groupe occupe la 1ère place du palmarès de l'INPI des ETI déposantes de brevets, pour la seconde année consécutive, avec 58 brevets publiés en 2020. Au palmarès des 50 premiers déposants de brevets toutes catégories confondues, GTT figure à la 30ème place. Ce classement confirme la forte capacité d'innovation de GTT. Avec un budget en recherche et développement qui représente 10% de son chiffre d'affaires en 2020, GTT place l'innovation au coeur de sa stratégie, dans l'ensemble de ses activités. L'amélioration continue des technologies du groupe GTT vise notamment à accompagner ses clients face aux enjeux de décarbonation. A titre d'illustration, au cours des dix dernières années, les solutions technologiques développées par le groupe ont permis de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre des navires méthaniers. Aujourd'hui, GTT travaille sur des solutions techniques et digitales destinées à la propulsion des navires au gaz naturel liquéfié et permettant de réduire les émissions de CO2 des navires de 20%.