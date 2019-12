GTT : calme plat

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — Calme plat sur GTT au lendemain de la commande de trois nouveaux méthaniers. La livraison de ces navires devrait s'échelonner entre fin 2021 et mi-2022, a précisé le groupe, qui n'a pas fourni les noms des contractants, ainsi que les caractéristiques des navires. Portzamparc estime que cette commande devrait représenter des revenus supplémentaires compris entre 20 et 25 ME. Elle porte à 43 le nombre de commandes de méthaniers reçues en 2019 sur les 45 attendus. La maison de bourse est à 'conserver' sur la valeur.