GTT : bondit de 6% !

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Le titre GTT grimpe de 6% sur les 74 euros ce mardi, alors que Qatar Petroleum a annoncé un accord avec Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (SHI) et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) concernant la construction de méthaniers en Corée du Sud... Cet accord réserve à QP de la capacité de construction jusqu'en à 2027, pour remplacer des vieux navires, mais surtout pour les projets de Golden Pass et pour l'extension prévue du site North Field, dont la capacité de production de GNL devrait passer de 77 millions de mt/an à 126 millions de mt/an en deux phases d'ici à 2027.

Portzamparc souligne que ce projet (49 Mtpa) est de loin le plus grand au monde et se compare aux 707 Mtpa au total validés en 2019, année record... Qatar Petroleum vise jusqu'à 100 méthaniers dans ce programme d'investissements, pour un total d'environ 19 milliards de dollars (prix unitaire d'un méthanier 185 à 200M$). Fin avril, Qatar Petroleum avait réservé des capacités sur le chantier chinois de Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group pour environ 3 milliards de dollars et commencé des activités de forage sur le projet North Field.

Ce projet majeur est régulièrement évoqué sans avoir reçu de FID à ce stade, mais les éléments récents augmentent la probabilité de réalisation, estime Portzamparc qui poursuit : "GTT travaille régulièrement avec les chantiers DSME, HHI, SHI et Hudong-Zhonghua, tant sur les méthaniers que sur les projets en cours de construction en GNL carburant. Les 100 méthaniers évoqués sont à mettre en perspective avec une moyenne annuelle de commandes autour de 28-32 par an sur les 10 ans à venir" poursuit l'analyste. De quoi viser un cours de 91,60 euros en restant à l'achat sur le dossier !