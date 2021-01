GTT : bien reçu !

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT monte de 1,8% ce mercredi à 84,30 euros, alors que les principaux chantiers navals ont communiqué fin décembre sur la réception de 17 commandes de méthaniers pour le projet géant Mozambique LNG (8 pour les filiales de Samsung Heavy et 9 pour celles Hyundai Heavy Industries).

Par ailleurs, DSME a reçu un ordre de l'allemand Hapag-Lloyd pour la construction de 6 porte-conteneurs de grande capacité (23.500 Equivalent Vingt Pieds), alimentés en GNL carburant (avec des réservoirs également adaptés au carburant traditionnel) et pour une livraison entre avril et décembre 2023.

"Les commandes de méthaniers destinés à Mozambique LNG étaient attendues et ils devraient logiquement être attribués à GTT" commente Portzamparc qui précise qu'il est possible que les 4 commandes annoncées le 21 décembre dernier par GTT (3 pour HHI, 1 pour HSHI, navires de 174.000m3, livraisons S2 2024) soient déjà liées à ce projet... Concernant les portes conteneurs, la taille est similaire aux 9 commandés par CMA-CGM et qui avaient été équipés par GTT. Les autres technologiques (Type B et C) pourraient cependant être choisies, aucune information n'est disponible à ce stade". L'analyste reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 96,40 euros.