GTT : BGG salue ses partenaires

(Boursier.com) — GTT a assisté à la cérémonie de levage du toit du premier des dix réservoirs de stockage terrestre de GNL en construction dans le cadre du terminal GNL de regazéification de Beijing Gas Group à Tianjin Nangang. Le premier est un réservoir de stockage membrane à intégrité totale d'une capacité de 220.000m3. Cette cérémonie s'est tenue à Tianjing en Chine. Organisée par BGG (Beijing Gas Group) et en présence des autorités locales, du représentant de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et de nombreux dirigeants de cette industrie, la manifestation a été l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont participé à cette réalisation qui constitue une première étape dans la mise en place du terminal GNL de Tianjin Nangang. Ce premier réservoir à membrane intègre la technologie GST développée par GTT. Sa mise en service est prévue au cours du dernier trimestre 2022.