GTT : au rebond

(Boursier.com) — Malmené vendredi malgré une publication de très bonne facture, GTT remonte de 4,1% à 103,4 euros ce lundi à Paris. Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL a dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes mais la guidance d'Ebitda 2023 a été jugée un peu courte par le marché. Pourtant, Oddo BHF note que GTT n'a jamais bénéficié d'une aussi bonne visibilité. Selon lui, la réaction du titre paraît ainsi excessive et peut s'expliquer par un consensus élevé en 2023 (haut de fourchette des guidances pour l'EBITDA) qui n'avait pas intégré l'impact de l'arrêt des contrats en Russie contrairement à son scénario post-forum... La valorisation reste toujours attractive à 17,2x l'EBITDA 2023e et surtout 11,1x 2024e au regard de la croissance attendue (TMVA +23,6%). A 'surperformer' sur le titre, le courtier rehausse son objectif de 130 à 136 euros.

Kepler Cheuvreux a lui ajusté sa cible de 145 à 140 euros avec un avis maintenu à 'surperformer'.