GTT : Ascenz Marorka crée un centre de suivi en temps réel des performances des flottes

(Boursier.com) — Ascenz Marorka, une société du groupe GTT, annonce la création d'un centre de suivi en temps réel et d'optimisation des performances des flottes destiné aux armateurs, aux affréteurs et aux gestionnaires de navires. Grâce à ce service, les acteurs du monde maritime seront en mesure de prendre des décisions en temps réel et de réagir rapidement face à des difficultés opérationnelles.

Le centre développé par Ascenz Marorka rassemble une équipe d'experts maritimes possédant des connaissances approfondies en navigation, météorologie, gestion des performances, opérations GNL et opérations offshore, afin d'offrir une approche globale pour optimiser le fonctionnement des navires.

Parmi les services offerts par le centre de suivi, l'offre de météorologie et de e-navigation d'Ascenz Marorka intègre à présent un algorithme de vitesse variable capable de calculer la vitesse optimale d'un navire en fonction de ses caractéristiques spécifiques (particularité technique, modélisation par IA etc.), des conditions météorologiques mesurées par satellite et des contraintes de navigation.

En intégrant de manière fluide les facteurs opérationnels, sécuritaires, réglementaires, économiques et environnementaux, cette approche permet aux navires de naviguer dans différentes conditions maritimes tout en optimisant leur consommation de carburant et en réduisant leurs émissions de CO2.

Pour les opérations offshore, le personnel du centre propose également des services de contrôle de la qualité du processus d'avitaillement des navires, de la consommation de carburant, de l'utilisation de moteurs parallèles et de l'éco-vitesse pendant les phases de transit.

La nouvelle solution d'Ascenz Marorka jouera également un rôle essentiel en matière de conformité et de durabilité, en aidant les armateurs, les affréteurs et les gestionnaires de navires à respecter les exigences des chartes-parties et les réglementations environnementales locales et internationales, les soutenant ainsi dans leur engagement en faveur du développement durable.

Anouar Kiassi, Directeur général d'Ascenz Marorka, a déclaré : "La création de notre centre de suivi en temps réel des performances des flottes reflète notre volonté d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux. Notre équipe d'experts travaillera auprès de l'ensemble des acteurs, en mer ou sur terre, pour améliorer leurs performances opérationnelles, en conformité avec les règlementations et les normes de sécurité les plus strictes."