GTT : approbation du système de surveillance électronique du carburant d'Ascenz par ExxonMobil

(Boursier.com) — Le groupe GTT a annoncé que sa filiale Ascenz a été approuvée par ExxonMobil en tant que fournisseur de Système de Surveillance Electronique du Carburant (Electronic Fuel Monitoring System ou EFMS) des navires après un processus de qualification approfondi.

GTT explique que l'EFMS d'Ascenz offre des technologies numériques de pointe (débitmètres massiques et autres capteurs électroniques, logiciels et dispositifs de communication), regroupées dans une solution unique afin de permettre, au-delà de l'automatisation des rapports d'analyse, une surveillance et une optimisation en continu de la consommation de carburant, des émissions, de l'avitaillement et des opérations du navire.