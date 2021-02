GTT : approbation de principe de DNV GL pour l'application du système NO96

Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — GTT a reçu l'approbation de principe (AiP - Approval in Principle) de la part de la société de classification DNV GL pour l'application de son système de confinement NO96 sur les cuves des très grands porte-conteneurs. GTT et DNV GL ont étudié la compatibilité de la technologie NO96 avec une coque de type porte-conteneurs afin de s'assurer que l'intégration d'un tel système de confinement dans celle-ci était adaptée. Dans le cadre de la procédure d'approbation, une évaluation de la tenue au sloshing, c'est-à-dire le mouvement liquide dans la cuve- du système de confinement a également été réalisée.