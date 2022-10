GTT : ajustement des perspectives

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de 2022 de GTT s'élève à 222 ME, en baisse de 7,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre 2022 s'élève à 77,8 ME en croissance de 4,1 % par rapport au troisième trimestre 2021.

Dans son communiqué des résultats annuels 2021 du 17 février 2022, GTT a publié les objectifs suivants pour 2022, en supposant une absence de reports ou annulations significatifs de commandes, soit un chiffre d'affaires consolidé 2022 dans une fourchette de 290 à 320 ME, un EBITDA consolidé 2022 dans une fourchette de 140 à 170 ME.

Compte tenu des décalages enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2022 dans les calendriers de construction de certains navires, le groupe anticipe atteindre la moitié inférieure des fourchettes de chiffre d'affaires et d'EBITDA indiquées en février dernier.

A plus long terme, GTT devrait bénéficier de la très forte dynamique de commandes actuelle et anticipe, à compter de 2023, un chiffre d'affaires et des résultats à un niveau significativement plus élevé qu'en 2022.