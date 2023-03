(Boursier.com) — GTT adhère au Pacte Mondial des Nations Unies, la plus large initiative mondiale consacrée au développement durable des entreprises. Le Pacte Mondial des Nations Unies (United Nations Global Compact) est un appel aux entreprises du monde entier à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur "Dix principes", découlant des textes fondamentaux des Nations Unies, dans les domaines des droits humains, du droit du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

GTT rejoint ainsi les 15.000 entreprises réunies au sein de cette initiative à travers le monde, s'engage à promouvoir les Dix principes et mettre en oeuvre les 17 Objectifs de développement durable du Pacte Mondial dans le cadre de sa politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

"Guidé par sa raison d'être, le groupe GTT met ses technologies au service de la décarbonation et poursuit sa mission de contribuer à la construction d'un monde durable. Nous sommes particulièrement fiers, aujourd'hui, de rejoindre le Pacte Mondial des Nations Unies et témoigner ainsi de notre engagement en faveur d'une économie durable et responsable", commente Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.