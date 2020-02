GTT acquiert l'Islandaise Marorka

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — GTT va racheter 100% du capital de Marorka auprès de ses actionnaires et dirigeants. Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping, cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d'optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Plus de 600 navires sont aujourd'hui équipés d'un système Marorka.

Avec l'entrée en vigueur, en janvier 2020, d'une nouvelle réglementation de l'Organisation Maritime Internationale imposant une réduction significative des émissions d'oxydes de soufre des navires, le transport maritime a pris le virage de la transition environnementale. L'OMI a, par ailleurs, annoncé une stratégie bas carbone assortie d'objectifs ambitieux. En plus de l'adoption du GNL comme carburant des navires, l'atteinte de ces objectifs s'appuiera sur des données opérationnelles analysées par des outils numériques intelligents. Forte d'une expérience de 17 ans, dotée d'une plateforme technique reconnue et d'applications à haute valeur ajoutée, Marorka présente une bonne complémentarité technique, commerciale et géographique avec Ascenz, filiale de GTT basée à Singapour, et constitue "un nouveau jalon de la stratégie digitale du groupe".

Philippe Berterottière, PDG de GTT, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Marorka au sein du groupe. Cette acquisition est une nouvelle étape dans la feuille de route digitale de GTT. Elle permettra au groupe de renforcer son portefeuille de technologies en matière de Smart Shipping, un domaine essentiel pour accompagner l'industrie maritime dans ses objectifs de réduction des émissions polluantes. Les acteurs du transport maritime de GNL sont également à la recherche de solutions numériques pour optimiser leurs opérations et bénéficieront d'une offre de services GTT enrichie grâce à cette association".

Financée sur la trésorerie de GTT, l'acquisition n'aura pas d'incidence sur les grands équilibres financiers de l'entreprise. Les anciens actionnaires conserveront la direction de Marorka et contribueront à la feuille de route digitale de GTT, indique ce dernier.