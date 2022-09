GTT : accord d'assistance technique et de licence en Chine

(Boursier.com) — GTT a signé un accord d'assistance technique et de licence avec Yangzijiang, le plus grand chantier naval privé chinois, afin que ce dernier puisse construire des navires utilisant les technologies à membranes de GTT. Cet accord est une nouvelle étape dans le développement des technologies GTT en Chine. Yangzijiang a finalisé le processus de qualification GTT en un temps record, les premières étapes de validation ayant débuté en mars 2022.

Yangzijiang a d'ores et déjà obtenu une commande de quatre porte-conteneurs de 8.000 conteneurs de la part de Pacific International Lines ("PIL"), un armateur de premier plan en Asie. Les porte-conteneurs seront équipés de la technologie à membranes de GTT pour les réservoirs de GNL utilisés comme carburant. Chacun de ces réservoirs sera équipé de la technologie de confinement à membranes Mark III et présentera des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à l'ammoniac, offrant ainsi à PIL une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des réglementations environnementales.

La livraison des quatre porte-conteneurs est prévue pour chaque trimestre de 2025.