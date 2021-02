GTT : +38,7% pour le résultat net

Crédit photo © Société GTT/Hyproc

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de GTT s'établit à 396,4 ME en 2020, par rapport à 288,2 ME en 2019, soit une hausse de 37,5% sur la période.

En 2020, l'EBITDA a atteint 242,7 ME, en hausse de 39,2% par rapport à 2019.

Le résultat net est de 198,9 ME sur l'exercice 2020, en hausse de 38,7% par rapport à l'année précédente.

Au 31 décembre 2020, GTT disposait d'une situation de trésorerie nette positive de 141,7 ME, en baisse de 16,1% par rapport au 31 décembre 2020. Dans un contexte d'accroissement de l'activité, cette diminution s'explique principalement par l'augmentation des dividendes payés, la croissance des dépenses d'investissements et l'augmentation du besoin en fond de roulement.

Le Conseil d'Administration du 18 février 2021, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 4,29 Euros par action au titre de l'exercice 2020.

GTT prévoit en 2021 un chiffre d'affaires de 285 à 315 ME, un EBITDA de 150 à 170 ME et un objectif de distribution, au titre de l'exercice 2021, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.