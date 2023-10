GSK choisit d'investir durablement sur son site d'Evreux pour sa nouvelle formulation bas carbone de Ventoline

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, se félicite de la décision de GSK d'investir jusqu'à 350 ME sur le site d'Evreux pour la production d'une nouvelle formulation bas carbone de Ventoline.

La moitié des émissions du laboratoire GSK sont générées par leur inhalateur-doseur, Ventoline - un médicament sur lequel 35 millions de patients dans le monde comptent comme médicament de secours pour soulager l'essoufflement dans l'asthme et la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Une nouvelle formulation bas carbone de Ventoline fait actuellement l'objet d'essais cliniques avec le potentiel de réduire l'empreinte carbone de ce médicament d'environ 90%.

Nouvelle formule

GSK a choisi son site français d'Evreux (Eure) pour accueillir son projet d'investissements destiné à la production de cette nouvelle formulation de Ventoline. Cet investissement jusqu'à 350 ME d'ici fin 2025 comprend l'installation de trois lignes de production dédiées à la production de la nouvelle formulation bas carbone de Ventoline.

Ce projet s'inscrit dans les politiques de soutien du Gouvernement à la production de médicaments sur le territoire engagées à la demande du président de la République.

Il s'inscrit par ailleurs dans les efforts de décarbonation entrepris par la filière du médicament, alors que la production et la consommation liées aux médicaments en France représente 5% des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire.

Feuille de route

Des travaux menés depuis 2021 avec le concours de la Direction générale des Entreprises, sous l'égide du Comité stratégique de filière "Industrie et technologies de santé" ont permis d'élaborer une feuille de route visant à atteindre d'ici 2030 une réduction d'émissions de la filière estimé entre -30% à -35%.

Bruno Le Maire a déclaré : "C'est une victoire industrielle pour la France et une victoire humaine pour les salariés. Cet investissement de 350MEUR récompense le travail des employés de GSK d'Evreux. Il va créer de l'activité industrielle, réduire les émissions de carbone de nos médicaments et offrir de la ventoline bas carbone aux patients de France et du monde entier. C'est un succès pour le site industriel France et notre stratégie de production de médicament."

Philippe Doucet, directeur du site GSK Evreux, a commenté : "Nous avons déjà commencé à travailler sur ce projet de nouvelle formulation bas carbone de Ventoline avec la volonté de la mettre le plus rapidement possible à la disposition des patients. Le site GSK Evreux est déjà impliqué depuis 2021 dans ce projet stratégique pour sa phase de recherche et développement. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons plus loin dans ce projet en fabriquant cette nouvelle formulation à Evreux. Cette décision reconnait l'expertise et l'excellence de notre site et de ses équipes."