Groupon va supprimer 15% de ses emplois

(Boursier.com) — Groupon va supprimer 500 emplois, 15% de ses effectifs dans le monde, précise TechCrunch, citant une lettre que le DG Kedar Deshpande a envoyée au personnel indiquant que l'impact se fera sentir principalement dans son organisation technologique, ses activités de vente en Amérique du Nord et de marchandises australiennes. La majorité des réductions de coûts de l'entreprise - qui incluent une "rationalisation" de l'immobilier - aura lieu cette année. Deshpande a dit à TechCrunch que les coupes permettraient à l'entreprise d'afficher un flux de trésorerie positif d'ici la fin de 2022. Par ailleurs, le groupe a affiché au deuxième trimestre une perte par action de 34 cents, moins lourde qu'attendu. Les revenus trimestriels se sont établis à 153 millions de dollars contre 156 millions de consensus FactSet. L'Ebitda ajusté a décliné à 6 millions, contre 41 millions un an avant. Groupon a retiré sa guidance de revenus et d'Ebitda ajusté pour 2022, mais confirme ses ambitions de redressement pour 2023, visant 100 millions de dollars de free cash flow et 15-20% de marge d'Ebitda ajusté. Le groupe pense que ses actions lui permettront de générer du free cash flow dès le quatrième trimestre de cette année.