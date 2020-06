Groupon limite (un peu) la casse au 1er trimestre

(Boursier.com) — Groupon a dévoilé une perte moins importante que prévu au titre du premier trimestre fiscal, ce qui soutient l'action du leader des achats groupés en ligne à Wall Street ce jour. Le groupe a donc annoncé pour le premier trimestre un déficit de 213 millions de dollars et 7,53$ par titre, contre 42 M$ un an avant. La perte ajustée trimestrielle est ressortie à 46 M$ et 1,63$ par titre, contre un consensus de -1,92$ par action. Les revenus ont chuté de 35% à 374 M$, contre 365 M$ de consensus. Le groupe évoque un impact majeur du Covid-19 sur son activité. Il a terminé le trimestre avec 667 M$ de cash. Le titre est attendu en hausse de 2,5% avant bourse sur la cote américaine ce jour.