Groupon dévisse à Wall Street, après les pertes et les licenciements

(Boursier.com) — Groupon décroche de 7% avant bourse à Wall Street. La star américaine déchue des achats groupés a enregistré une perte du quatrième trimestre de 55 millions de dollars, 1,82$ par action, contre un bénéfice net de 29 millions à la même période, un an avant. La perte ajustée, qui exclut les dépenses de rémunération à base d'actions et d'autres éléments, a été de 38 cents par action, contre un bénéfice de 18 cents par action un an plus tôt. Les revenus sont tombés à 148 millions de dollars, contre 223 millions un an auparavant. Le consensus FactSet était de 33 cents de perte par action et 160 millions de dollars de revenus. En outre, le groupe a annoncé son intention de supprimer 500 emplois dans le monde, environ 17% de ses 2.900 postes. Groupon s'attend à ce que les licenciements soient terminés d'ici la fin de son trimestre de juin. Avec cela et d'autres réductions de coûts, Groupon se dit en mesure d'économiser 250 millions de dollars sur une base annuelle.

Groupon retire ses prévisions annuelles, du fait de sa stratégie de redressement et d'un environnement macroéconomique incertain. "Nous sommes en train d'exécuter une stratégie de transformation qui, selon nous, permettra à Groupon de libérer tout son potentiel", a assuré Kedar Deshpande, DG de Groupon, avec son optimisme habituel. "Bien que nous ayons fait face à des vents contraires macroéconomiques en 2022, nous pensons également que nous n'avons pas agi assez rapidement pour adapter notre modèle commercial afin de répondre aux besoins nouveaux et émergents de nos commerçants et clients locaux... En ce qui concerne 2023, nous concentrons l'ensemble de l'organisation sur trois domaines : améliorer l'offre de notre marché pour stimuler la demande client, tirer parti d'une base de stocks améliorée pour rendre nos dépenses marketing et promotionnelles plus efficaces, et faire les deux dans le contexte d'une structure de coûts significativement rationalisée et d'une bien meilleure rigueur opérationnelle".