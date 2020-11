Groupon dépasse les attentes

(Boursier.com) — Groupon a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, pour son troisième trimestre fiscal, un bénéfice par action de 15 cents sur une base ajustée à comparer à un consensus négatif de 52 cents. Un an plus tôt, sur la même période, le bpa était de 20 cents. Les revenus du groupe se sont établis quant à eux à 304 millions de dollars sur la période close, contre 495 millions de dollars un an plus tôt et environ 300 millions de dollars de consensus de marché.