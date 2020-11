Groupimo : vise un résultat net positif en fin d'année sur les comptes sociaux

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 478 kE au 30 juin 2020, Groupimo réalise un résultat d'exploitation de 63 kE (35 kE au 30 juin 2019) sous l'effet d'une activité commerciale en hausse de près de 12% et dans un contexte de maîtrise des charges d'exploitation.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 4 kE relatif à des dotations financières pour 7,8 kE, des intérêts bancaires pour 0,1 kE et à des autres produits financiers pour 4 kE, le résultat net semestriel ressort à 71 kE au 30 juin (348 kE au 30 juin 2019). Cette diminution s'explique par la tenue tardive des AG des filiales du fait du Covid se traduisant par un décalage sur le second semestre 2020 de la comptabilisation des produits de participation pour un montant de 310 kE. Le résultat financier au 30 juin 2019 incluait 268 kE de produits de participations.

4 refus de PGE

Les capitaux propres au 30 juin 2020 progressent et s'établissent à 1,65 million d'euros sous l'effet notamment du résultat semestriel bénéficiaire. La trésorerie nette s'établit à 1 kE.

Aucun PGE n'a été accordé à Groupimo et ses filiales pour permettre d'améliorer la trésorerie, de faire face au fort développement, et permettre les embauches, dans le contexte incertain lié à la crise sanitaire provoquée par la Covid. Quatre demandes ont été déposées auprès de nos banques et nous avons eu 4 refus. La médiation a refusé notre demande d'assistance sur ce dossier. Le dossier a été déposé au Codefi. Il est à noter, pour la première fois, une appréciable aide régionale de la Collectivité Territoriale de la Martinique pour les filiales VRP, Groupimo GESTION, SUPIMO, COMAPHI et EXPERTIM via la mobilisation du Fonds de Subvention Territoriale , dit Groupimo.

L'augmentation du poste "immobilisations financières" est lié à l'augmentation du capital social de la filiale VRP pour un montant de 40 kE et à la prise de participation dans la nouvelle filiale ADMINIMO pour 1 kE.

Perspectives

Le second semestre 2020 devrait permettre de continuer à dégager un bénéfice substantiel, pour sortir, comme sur ces dernières années, un résultat net positif en fin d'année 2020 sur les comptes sociaux de la Holding.