Groupimo : prudent dans le contexte...

(Boursier.com) — Groupimo réalise une activité stable au 1er semestre 2022. Son résultat d'exploitation est en hausse par rapport au 1er semestre 2021. Il s'établit à 5 kE (-1 kE un an plus tôt).

Le résultat au 30 juin 2021 prenait en compte le dénouement exceptionnel d'une procédure bancaire avec un impact positif de +646 kE après reprise de la provision comptable. Historiquement, les résultats se dessinent plus nettement au second semestre de chaque année.

En 2022, après prise en compte d'un résultat financier de 69 kE et d'un résultat exceptionnel de 1 kE le résultat net semestriel ressort à 75 kE (644 kE l'an passé).

Les capitaux propres au 30 juin 2022 s'établissent à 2,59 ME. La trésorerie nette s'établit à -33 kE.

Perspectives et stratégie

"Le second semestre 2022 devrait permettre de continuer à dégager un bénéfice correct, pour sortir, comme sur ces dernières années, un résultat net positif en fin d'année 2022 sur les comptes sociaux de la Holding", estime Groupimo qui indique encore "La situation macro-économique avec la guerre en Ukraine et l'inflation pose des soucis sur les commandes et devis en cours d'exécution. Les fournitures ont en effet très sensiblement augmenté leurs prix pour presque tous les chantiers, ce qui dégrade les marges, sans que nous ne puissions pleinement répercuter au client final. Nous révisons donc nos conditions d'approvisionnement avec des commandes directes depuis les pays producteurs en supprimant les intermédiaires.

Concernant sa stratégie, Groupimo dit rester au coeur d'un modèle économique de services à l'immobilier. "Nous nous positionnons encore sur chaque dossier possible de croissance externe". L'activité de transaction étant très porteuse, Groupimo procède actuellement à la finalisation de la commercialisation de résidences hôtelières d'envergure qui impactera les comptes jusque sur le prochain exercice. La hausse des taux d'emprunt immobilier (avec le taux d'usure qui se retrouve facilement atteint) pourrait tendre le marché de la transaction. De nombreux dossiers ambitieux sont à l'étude avec des partenaires historiques, mais aussi avec de nouveaux porteurs de projets, pour poursuivre notre dynamique.