Groupimo : "en pleine possession de ses moyens"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupimo a réalisé un résultat d'exploitation de 245 KE au 31 décembre 2020, contre 50 KE au 31 décembre 2019, et un résultat net de 636 KE au 31 décembre 2020, contre 439 KE au 31 décembre 2019.

Le résultat financier s'élève à 310 KE, dont 301 KE concernent des produits de participation des filiales.

Sur le périmètre groupe, le résultat net avoisinait 838 KE au 31 décembre 2020, contre 756 KE au 31 décembre 2019 Dans ce contexte, la prochaine assemblée se prononcera sur une proposition de distribution de dividendes de 200.000 euros.

"Avec une activité 2020 en hausse de plus de 25% en croissance interne par rapport a 2019, et une année 2021 qui devrait suivre le même chemin, Groupimo est dorénavant en pleine possession de ses moyens et entend jouer son rôle sur le marché immobilier des départements français d'Amérique" conclut le groupe.