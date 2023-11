Groupimo : développe un nouveau projet d'entreprise

(Boursier.com) — Groupimo a convoqué ses actionnaires en Assemblée générale extraordinaire pour le 22 décembre, dans les locaux du siège social à Fort de France et en visio. En effet, le Conseil d'administration de Groupimo a pris plusieurs décisions, afin d'orienter la société vers un nouveau projet.

Déçu de la cotation sur Euronext Growth

Groupimo est la seule société cotée ayant son siège dans les Départements Français d'Amérique, avec une forte prédominance de son activité en Martinique.

La Martinique connaît une importante décroissance de sa population, et un fort vieillissement. Selon l'Insee, à l'horizon 2070, le nombre de martiniquais serait de 212.000 soit 157.000 de moins qu'en 2018, et avec son fort vieillissement de population, elle devient la région la plus âgée de France.

"Depuis plusieurs années, toutes nos tentatives pour entreprendre et développer nos activités se sont heurtées à des éléments anormaux. Rappelons le refus de tous nos dossiers d'innovation (CIR) qui n'apparaissent pas mêmes dans les statistiques nationales, les refus de nos demandes de PGE, des campagnes de diffamation, des détournements de portefeuille par d'anciens salariés, ...", explique Groupimo qui poursuit : "De plus, le vieillissement de notre Direction Générale et l'impossibilité de trouver durablement des éléments de valeur capables de prendre la relève, et dernièrement, un fait divers scandaleux qui sous-tend un marché concurrentiel faussé, qui a eu des conséquences extrêmement dommageables impliquant notre dirigeant, ont accéléré notre réflexion".

"Par ailleurs, la cotation sur Euronext Growth n'a pas non plus généré d'effets positifs, bien au contraire", dit Groupimo qui rappelle aussi l'action d'Euronext à son encontre et l'impossibilité de mettre en oeuvre les appels au marché pour ses levée de fonds, l'absence d'aide ou de proposition des différents intervenants obligatoires face à nos difficultés, et surtout les coûts inhérents à cette cotation, qui ne sont plus en adéquation avec des bénéfices quasi inexistants.

Dans ce contexte, Groupimo a imaginé une solution que le Conseil d'administration va proposer aux actionnaires.

Transfert sur Euronext Access

Afin d'adapter notre business model à cet environnement, Groupimo procède à la cession de ses différentes filiales professionnelles. "Nous réduisons sensiblement nos frais pour adapter aussi nos frais généraux à ce nouvel environnement". En ce sens les frais de cotation sur Euronext Growth (100k/annuels) apparaissent disproportionnés à Groupimo relativement au bénéfice retiré, et à la taille de son entité.

Le Conseil d'administration a donc décidé de proposer de quitter Euronext Growth pour passer sur Euronext Access.

Acquisitions sur fonds propres

Les cessions en cours devraient permettre à Groupimo de générer du cash qui sera investi dans une structure, déjà créée, pour développer une activité de foncière.

Afin de faire face aux conditions de marché et aux aspirations majoritaires de son actionnariat, Groupimo lance ses premières opérations d'acquisitions immobilières sur fonds propres pour constituer la première foncière cotée des Antilles Guyane française.

"Le patrimoine immobilier de ces départements français d'Amérique est souvent méconnu (hors défiscalisation). Dans les faits, la rentabilité brute de certains actifs dépasse les 10%. C'est sur ce type de biens que la société souhaite capitaliser", indique Groupimo. Aussi différents avant-contrats ont d'ores et déjà été signés pour 500 kE. Ils devraient permettre l'acquisition, dans un premier temps, d'une dizaine de lots. A terme, Groupimo espère finaliser les cessions des activités professionnelles pour un total estimé aux environs de 2 ME.

Relocalisation du siège social à Paris

Avec ce patrimoine, et la relocalisation du siège social à Paris où l'accès aux fonds paraît plus accessible, Groupimo compte devenir par la suite un véritable véhicule foncier d'importance tout en bénéficiant de son expérience sur les métiers des services à l'immobilier, avec des coûts allégés.