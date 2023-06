Groupimo : décrochage des résultats en 2022

(Boursier.com) — Groupimo réalise un résultat net de 55 kE au 31 décembre 2022 (753 kE au 31 décembre 2021), soit une baisse de -93%.

Le résultat financier s'élève à 169 kE, dont 70 kE concernent des produits de participation des filiales.

Sur le périmètre groupe, le résultat net avoisine -474 kE au 31 décembre 2022 (+783 kE au 31 décembre 2021). Dans ce contexte, la prochaine assemblée se prononcera sur une affectation en report à nouveau sur le résultat bénéficiaire de 55k.

Activité commerciale

2022 a connu une baisse de cette activité. De 744 kE en 2021, Groupimo a constaté 641kE de chiffre d'affaires en transaction sur 2022. Le marché se complique avec le durcissement du financement bancaire et la fin des mandats de commercialisation d'importance. Groupimo demeure cependant en position efficace sur ce marché.

Syndic

Avec 1.108 kE en 2022 (1.433 kE en 2021), Groupimo a été sévèrement attaqué sur l'activité de syndic de l'une de ses filiales. Des mesures de concurrence déloyale, avec du détournement de clientèle, pèsent durement sur les renouvellements de contrats. Des enquêtes sont en cours et des actions sont à l'étude sur ce dossier.

Gestion

Les métiers de l'administration de biens, activité récurrente du groupe, sont en baisse sur la période (2.332k en 2021 pour 1.871k sur 2022).

En gestion et location, l'activité est toujours à la peine du fait d'une décroissance de la population sur la Martinique, au plafonnement (maintenant depuis 2014) des honoraires de location à un plafond notoirement insuffisant qui bloquent les activités d'intermédiation locatives immobilières (8 euros/m2). De même, il faut noter les difficultés pour les bailleurs privés d'obtenir un juste rendement de leur investissement, avec un cadre fiscal toujours plus contraignant, et l'absence de mesures de soutien au secteur (fin des mesures de défiscalisation). En ce sens, l'arbitrage à la vente est souvent retenu à chaque départ de locataire.

Travaux et entretien

Groupimo a décidé de stopper ces activités. La société a été contrainte de devoir refuser d'abonder aux appels de fonds de ses filiales non rentables en raison du contexte économique complexe caractérisé par une augmentation du coût de la matière première, une augmentation significative de créances clients ainsi que la perte de contrats. Ceci en plus d'un management défaillant.

Les sociétés Check In et Résidence de la Baie ont été placées en liquidation judiciaire le 28 février. Les sociétés Renovimo, Expert'im, Vrp et Adminimo ont été placées en liquidation judiciaire le 28 mars 2023.

Perspectives

La rémunération de la direction générale a été réduite avec la suppression d'un poste de direction générale en mars 2023.

De plus, la société Groupimo a pris, très tôt en 2023, des dispositions pour adapter les effectifs aux nouvelles conditions de marché, y compris et surtout sur les fonctions de 'back' et 'middle office' dans les métiers d'administration de biens. Toutes ces mesures permettent à Groupimo de stabiliser son positionnement sur le marché de l'administration de biens et de retrouver une meilleure rentabilité l'an prochain.