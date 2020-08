Groupe Ucar : fortement impacté par la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le Groupe Ucar a enregistré au 30 juin 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 millions d'euros, en baisse de -44,5% par rapport au 1er semestre 2019, reflétant d'une part une baisse de 25% du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du chiffre d'affaires Ventes de véhicules de 70%.

A l'instar de l'ensemble des acteurs de la location courte durée en France, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire Covid-19 et par l'impact des mesures de restriction de déplacements et du confinement sur toutes les activités liées à la Mobilité.

La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet immédiat et sans précédent notamment sur les secteurs du voyage et des loisirs, se traduisant par une baisse du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux de 25% pour le Groupe sur le premier semestre 2020. D'autre part, durant toute la période de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été à l'arrêt complet (usines de production automobiles, concessions et distributeurs automobiles, parcs automobiles de stockage, convoyages de véhicules, etc ...), se traduisant par une baisse du chiffre d'affaires véhicules de 70% pour le Groupe.

De par son positionnement de "loueur de proximité", le Groupe Ucar se trouve cependant moins exposé que ses concurrents à la situation, notamment en gares et aéroports qui continuent d'être très affectés, et l'activité location du Groupe a ainsi pu se redresser progressivement post déconfinement afin de tendre vers un retour à l'équilibre durant les mois d'été alors que l'activité de la profession dans son ensemble, notamment celle des grands loueurs internationaux, affiche toujours à cette date une baisse de 50% à 60% du volume habituel. L'activité reste cependant affectée, chez Ucar comme dans la profession, par un niveau de flotte insuffisant du fait de difficultés d'approvisionnements des véhicules et des incertitudes sur l'évolution de la conjoncture.

Perspectives financières du second semestre

Aux vues des éléments d'information dont le Groupe dispose, basé sur une analyse des tendances d'activité à date et de projections sur la fin d'année susceptibles d'évoluer en fonction des évènements, un impact sur le chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 25% et un impact sur le résultat net du Groupe de l'ordre de -1,3 ME à -1,5 ME.

Le Groupe Ucar dispose d'une situation financière historiquement saine et solide pour faire face à cette crise inédite.

Pour autant le Groupe a su utiliser tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale. Le Groupe a notamment obtenu un Prêt Garanti de l'Etat (PGE) de 8,7 ME auprès de ses trois principaux partenaires bancaires.

Sur le 2e semestre 2020, les développements et investissements vont se poursuivre.