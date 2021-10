Groupe Tera : solide progression de l'EBITDA

(Boursier.com) — Groupe TERA annonce une forte progression de son chiffre d'affaires et de son EBITDA au premier semestre 2021.

Le Chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi en très forte croissance de 86% à 5 ME, matérialisant un changement de dimension du Groupe soutenu par :

-le renforcement de l'activité laboratoire avec l'acquisition du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues de Groupe Apave (rebaptisé TERA Contrôle) : capacité d'analyse du groupe de 200.000 échantillons par an vs. 30.000 en 2019 au moment de l'introduction en bourse

-la livraison des premières commandes de capteurs, plus de 4.000 unités, ayant permis de réaliser un chiffre d'affaires de 403 KE sur la période, un montant multiplié par 5 par rapport à l'an dernier

Le groupe souligne la solide progression de l'EBITDA à 375 KE au S1 2021, contre 6 KE au S1 2020 avec une accélération importante de la croissance rentable attendue au second semestre 2021, portée par les activités laboratoire et capteur.