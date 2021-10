Groupe Tera : renforcement des équipes commerciales en Europe dédiées à la vente des capteurs OEM

(Boursier.com) — Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le recrutement d'un nouveau responsable Directeur commercial Allemagne et Europe centrale pour accélérer la vente des capteurs OEM dans cette région.

Nicolas Jalby, 41 ans, diplômé de SKEMA Business School, vient apporter à Groupe TERA son expérience de près de 15 ans dans le domaine de la métrologie environnementale. Basé à Berlin, il sera en charge du développement commercial de TERA Sensor pour l'Europe du Nord. Après avoir débuté sa carrière dans la grande consommation chez Procter & Gamble, Nicolas s'est très vite orienté vers l'instrumentation appliquée à tous les aspects de l'environnement : qualité de l'air, météorologie, énergies renouvelables, Environment Health Safety (EHS) et Smart Cities. Ses responsabilités de "Head of Global Sales" au sein du Groupe OTT Hydromet ont forgé à la fois son expertise de la vente internationale et sa connaissance des enjeux liés à la météorologie et au changement climatique.

Nicolas Jalby, annonce : "Je suis très enthousiaste à l'idée d'accompagner le déploiement international du NextPM. Sa capacité à mesurer la qualité de l'air, ambiant ou extérieur, de manière fiable et en conditions extrêmes, joue un rôle crucial auprès de nos clients intégrateurs et donc des utilisateurs finaux. Je suis particulièrement impressionné par les performances techniques des capteurs et convaincu de leur fort potentiel sur un marché de plus en plus exigeant compte tenu des préoccupations environnementales croissantes".

Ce recrutement vient renforcer le canal de vente en direct, complémentaire de l'approche indirecte déployée via des revendeurs spécialistes dans les pays où Groupe TERA ne dispose pas de force commerciale locale. Ce réseau de distribution, construit avec des acteurs locaux de renom tels que Tecnosens en Italie, Airshield en Inde et Xuzhou Zhinding Environmental Technology en Chine permet ainsi au groupe de proposer ses capteurs dans les principales régions du monde. Une stratégie équilibrée complétée par la présence des capteurs du groupe sur le catalogue en ligne Radio Spares Components.

Pascal Kaluzny, PDG de Groupe TERA, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Nicolas qui saura mettre à profit son réseau commercial pour soutenir les ventes de notre capteur OEM dernière génération et étendre notre portefeuille comptant déjà plus de 50 clients intégrateurs. Dans le sillage de son succès croissant en Europe comme en Amérique du Nord, nous avons choisi de renforcer le canal des ventes en direct qui permet de capitaliser sur l'intérêt marqué par les grands comptes. Notre positionnement international renforcé, notamment en Europe et en Amérique du Nord, nous permet d'accélérer le développement de l'activité capteurs ainsi que leur visibilité auprès des donneurs d'ordre de premier rang".