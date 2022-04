Groupe Tera publie un résultat net de 146 KE

(Boursier.com) — Groupe Tera annonce une croissance de 85% de son chiffre d'affaires 2021 à 11,7 ME, avec une solide progression des indicateurs de rentabilité en 2021 : L'EBITDA est ainsi multiplié par 12 vs. 2020 à 1.023 KE (9% du chiffre d'affaires)

Résultat d'exploitation : 66 KE vs -785 KE en 2020.

Résultat net groupe : 146 KE vs -575 KE en 2020.

Pour les mois et les années à venir, le groupe table sur la poursuite attendue de la croissance rentable en 2022, portée par les expertises renforcées de l'activité laboratoire et l'essor de la vente des capteurs NextPM à l'international.