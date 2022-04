Groupe Tera : prise de participation stratégique dans VirexpR

(Boursier.com) — Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le développement de son activité de services de laboratoire et sa prise de participation significative au capital de la société VirexpR, société spécialisée en virologie.

La pandémie de Covid-19 a été révélatrice d'une réelle problématique de fond sur le sujet de la pollution environnementale et de la Qualité de l'Air Intérieur. Face à cette crise sanitaire, les sociétés n'étaient pas prêtes et n'ont pas su maîtriser ce virus respiratoire pathogène, aéroporté dans les espaces confinés.

VirexpR est spécialisée dans la génération d'atmosphères hautement contaminées par des virus respiratoires pathogènes et des mélanges complexes microbiologique en bancs d'essais, dans le but de répondre aux besoins non-pourvus d'évaluation des performances des dispositifs de traitement d'air et de protection respiratoire contre les virus respiratoires pathogènes. VirexpR propose également une offre unique d'échantillonnage in situ et d'analyses de l'air intérieur pour un large panel de virus respiratoires, ainsi qu'un service de R&D externalisé à destination des startups, équipementiers et industriels souhaitant développer et/ou optimiser des technologies innovantes dans le domaine de la Qualité de l'Air Intérieur, et plus spécifiquement celle des environnements confinés et salles propres.

Par cette acquisition, Groupe TERA affirme ses ambitions de croissance et de développement de son activité de services de laboratoire. Par ailleurs, VirexpR lui apportera une compétence supplémentaire en virologie et microbiologie, ce qui permettra notamment au Groupe de travailler sur un capteur biologique spécialisé dans la virologie et les espaces confinés.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : "En soutenant le développement de l'offre de VirexpR en virologie, Groupe TERA démontre sa volonté de diversification et de développement de son offre au service de la qualité de l'air. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à étendre constamment sa palette d'expertises, dans le sillage du renforcement de ses activités dans l'analyse des polluants de l'air, comme cela a déjà été réalisé avec les acquisitions du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du groupe Apave et de Toxilabo. Par ailleurs, cette prise de participation stratégique soutiendra, à terme, le développement à venir d'un capteur orienté bio-contaminants".