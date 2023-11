Groupe Tera prend une participation de plus de 50% dans OMWAVE

(Boursier.com) — Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce aujourd'hui une prise de participation de plus de 50% dans OMWAVE, pionnier de l'IoT en France et spécialiste de la conception et la production de produits connectés.

Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la stratégie de développement de l'activité capteurs et permet au Groupe de renforcer sa position en tant que leader dans le domaine de la surveillance environnementale.

OMWAVE est un acteur reconnu de la domotique en France, depuis plus de 20 ans, dans différents domaines (santé, robotique, énergie, etc.), réalisant plus de 2 millions de chiffre d'affaires en 2022. Avec ses sites de Paris et Toulouse, OMWAVE intervient à toutes les étapes clés, de l'architecture à la production en passant par l'installation de ses solutions. La société, qui collabore avec Groupe TERA depuis plus de 5 ans, a délivré de manière continue un niveau d'exécution de très haute qualité au travers de nombreuses réalisations, en particulier le capteur citoyen, le NextPM Lite ou encore le SafyrOPC.

Déjà reconnue pour sa haute précision et sa polyvalence, la série de capteurs NextPM développée par Groupe TERA bénéficiera ainsi du savoir-faire technologique d'OMWAVE, qui dispose d'une expertise avancée en matière de procédés d'intégration de capteurs. Ensemble, les deux acteurs profiteront de fortes synergies opérationnelles qui se reflèteront notamment par le renforcement de leur expertise en matière de conception, de développement et de production de capteurs, permettant au Groupe d'offrir des solutions complètes répondant aux exigences spécifiques des clients.

Avec cette alliance, Groupe TERA réaffirme son engagement en matière d'innovation technologique en proposant des solutions de pointe dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air. La consolidation des compétences diverses et complémentaires avec OMWAVE lui permettra également d'étendre son impact dans l'industrie et de répondre de manière plus complète aux besoins croissants des clients de TERA Sensor au niveau mondial, en les accompagnant dans leurs développements produits, tout en accélérant les cycles de vente des capteurs en OEM.

"L'union avec OMWAVE constitue une étape significative dans notre développement et marque notre engagement continu à offrir des solutions de pointe pour la surveillance de la qualité de l'air", a déclaré Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général de Groupe TERA. "Avec cette acquisition stratégique, Groupe TERA renforce davantage le positionnement de NextPM, et plus globalement de ses capteurs, en améliorant significativement ses capacités de conception de produits afin d'offrir des solutions personnalisées et adaptées aux besoins complexes des clients. Nos équipes comptent désormais plus de trente ingénieurs spécialisés dans des domaines clés tels que l'ingénierie matérielle, l'ingénierie logicielle, la conception et la mécanique, l'électronique, mais également des ingénieurs spécialisés dans les logiciels embarqués, de nouvelles expertises sur lesquelles nous pouvons désormais nous appuyer grâce à la main d'oeuvre qualifiée d'OMWAVE."