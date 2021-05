Groupe Tera : la pandémie a pesé sur le résultat net

(Boursier.com) — Tera a dévoilé une forte croissance du chiffre d'affaires 2020 de +41% à 6,35 ME, directement liée au succès de l'activité d'analyse laboratoire, avec une accélération de plus de 60% au S2. Les résultats financiers sont impactés par la pandémie mais conformes aux attentes avec un EBITDA de 85 KE, contre 242 KE un an plus tôt. Le résultat consolidé ressort à -566 KE, contre -464 KE un an plus tôt.