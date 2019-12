Groupe Tera intègre le laboratoire d'analyses Toxilabo

Groupe Tera, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce l'intégration du laboratoire nantais Toxilabo afin d'étendre son offre, en particulier, à l'analyse dans les domaines de l'environnement et de la biologie.

Créé en 2000 à Nantes, et majoritairement détenu par ses dirigeants fondateurs, Toxilabo bénéficie d'une solide renommée auprès des industriels du CAC 40, des bureaux d'études et des établissements publics. Doté du statut de laboratoire de biologie médicale spécialisé et de l'accréditation COFRAC, validant la fiabilité des méthodes d'analyse fondées sur les plus hauts standards de qualité, Toxilabo se distingue par son équipe composée d'une trentaine d'experts hautement qualifiés, son parc analytique ultra-performant et sa gamme étendue de prestations d'analyses, incluant l'air et les milieux biologiques (sang, urine, plasma, etc.). Ce positionnement, tant sur le segment de l'environnement que celui de la biologie, constitue un avantage concurrentiel majeur, peu d'acteurs étant capables de proposer ces deux expertises du fait de l'exigence des contraintes techniques et réglementaires.

L'opération permet à Groupe Tera de se positionner sur le segment en forte croissance de l'analyse biologique au travers d'expertises poussées au service du patient, dont notamment des demandes de dépistage ou de diagnostic adressées par les structures de soins. D'autre part, Toxilabo étant principalement positionné sur l'analyse de la qualité de l'air des lieux de travail, la complémentarité sur le segment environnement est optimale. L'offre commerciale de Groupe Tera intègre désormais l'ensemble des principales prestations d'analyses et pourra compter sur un maillage renforcé du parc de laboratoires en France, Toxilabo étant présent dans le Grand Ouest.

Au-delà de la création d'une offre complète, unique pour un laboratoire indépendant, l'opération devrait générer d'importantes synergies. D'un point de vue commercial, Groupe Tera pourra renforcer sa proximité avec les grands industriels en capitalisant sur le portefeuille de clients de Toxilabo qui collabore avec de nombreux groupes du CAC 40. Sur le plan opérationnel, les économies en termes de coûts de structure et d'investissements en matériel permettront une amélioration du profil de rentabilité de l'activité laboratoire.

L'opération a été financée de manière équilibrée, à partir des ressources propres de Groupe Tera, récemment renforcées suite à la levée de fonds réalisée lors de l'introduction en bourse, et d'un emprunt bancaire. Suite à cette opération, les fondamentaux financiers solides du groupe ressortent quasiment inchangés.

Le closing de l'opération est prévu pour début 2020, après règlement des différentes modalités juridiques et obtention, le cas échéant, des autorisations préalables.