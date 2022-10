Groupe TERA : contrat de distribution avec le groupe britannique ION Science

(Boursier.com) — Groupe TERA a annoncé la signature d'un contrat pour la distribution de ses capteurs dernière génération de mesure de la qualité de l'air par le groupe britannique ION Science, spécialisé dans la distribution et la fabrication en OEM de capteurs pour la détection des gaz, basés sur la technologie de photo-ionisation.

Non exclusif, hormis au Royaume-Uni où Groupe TERA est peu présent, ce contrat de distribution vient compléter le portefeuille d'ION Science qui pourra désormais se renforcer sur le secteur de la surveillance de la qualité de l'air en proposant à ses clients le capteur de Groupe TERA, reconnu pour sa robustesse, sa petite taille et la précision de ses mesures en temps réel des particules fines et autres composés volatils. Groupe TERA bénéficiera en retour du puissant réseau de distribution mondiale de ION Science, renforçant ainsi le canal indirect de sa stratégie de commercialisation équilibrée. A terme, le partenariat pourra être étendu au-delà de l'accord de distribution et porter sur la fourniture par Groupe TERA de ses capteurs pour une intégration au sein des solutions développées par ION Science.