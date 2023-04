Groupe Tera annonce un financement de 5 ME composé d'une augmentation de capital réservée et d'une émission d'obligations convertibles

(Boursier.com) — Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce aujourd'hui la réalisation d'un financement total de 5 ME, auprès de Nextstage AM et de fonds gérés par VATEL CAPITAL, permettant à la société d'accélérer le développement de ses activités capteurs et digitales.

Groupe TERA augmente ses fonds propres d'un montant de 1,5 ME par voie d'augmentation de capital réservée auprès de Nextstage AM, conformément à la délégation donnée par l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 22 juin 2022 dans sa neuvième résolution. Cette première opération donne lieu à la création de 214.285 actions à un prix d'émission de 7,16 euros, prime incluse, fixé en fonction de la moyenne des 30 derniers cours de clôture de l'action, pondérée des volumes, au 11 avril 2023 (VWAP 30 jours).

Concomitamment à cette opération, la société a procédé à une émission d'obligations convertibles (OC) pour un montant total de 3,5 ME, souscrites par Nextstage AM et des fonds gérés par VATEL CAPITAL, actionnaires de référence du groupe. Les émissions obligataires seront réalisées en numéraire à 100% du nominal et remboursables mensuellement avec des maturités comprises entre le 30 septembre 2026 et le 31 mars 2028. Leur taux d'intérêt annuel s'élèvera à 7% payé chaque mois prorata temporis sur le capital restant dû. Aux différentes échéances, les détenteurs des OC pourront choisir une conversion en actions du Groupe TERA pour un prix de 25 euros. Les OC qui ne seraient pas converties aux échéances bénéficieront d'une prime de non-conversion de 4%, calculée prorata temporis à compter de la date de souscription jusqu'à la date du remboursement.

Ces ressources additionnelles permettront de soutenir la forte hausse de l'activité capteurs NextPM, commercialisés auprès de clients intégrateurs internationaux, bénéficiant actuellement d'une forte demande. Ils soutiendront également la commercialisation de nouveaux modèles pour cibler des secteurs à fort potentiel tels que le bâtiment et l'automobile. Les fonds accompagneront par ailleurs le développement de l'activité digitale notamment dans le cadre du partenariat mis en place avec Flowbird visant à déployer des capteurs de mesure de la qualité de l'air dans les horodateurs. Groupe TERA a ainsi pour objectif de commercialiser une offre pour les industriels basée sur la donnée environnementale, en adéquation avec la forte demande d'amélioration de la qualité de vie des citadins dans le contexte d'un essor mondial des smart cities.