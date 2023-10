Groupe Tera annonce un chiffre d'affaires au premier semestre de 7,1 ME

(Boursier.com) — Groupe Tera annonce un Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 de 7,1 ME, en légère hausse de 1,3% par rapport au 1er semestre 2022 :

-Capteurs OEM (Tera Sensor) : chiffre d'affaires de 954 KE soutenu par les ventes des capteurs de la gamme NextPM, avec des livraisons en hausse de +135%, et le renforcement des partenariats avec les intégrateurs dans le cadre du développement du nouveau capteur gaz

-Laboratoires : chiffre d'affaires global de 6,2 ME, reflétant les bonnes performances de TERA Environnement et Toxilabo (+5% pour les deux entités)

-Poursuite de la structuration de l'activité VirexpR

Les indicateurs de rentabilité du premier semestre 2023 sont pénalisés par les pertes générées par TERA Contrôle, en dépit du plan de structuration initié mi-2022, et par des investissements stratégiques pour le développement de capteurs de gaz, ne reflétant pas les solides performances des activités capteurs et des deux principaux laboratoires (TERA Environnement et Toxilabo) :

EBITDA : -393 KE au S1 2023 vs. 137 KE au S1 2022 du fait des pertes de TERA Contrôle et des investissements stratégiques non récurrents sur l'activité capteurs;

Résultat d'exploitation : -848 KE vs. -347 KE au S1 2022;

Résultat net consolidé : -937 KE vs. -158 KE au S1 2022.

Le groupe fait part d'une solide position de trésorerie de 5.473 KE, contre 2.477 KE au 31 décembre 2022 et confirme l'objectif de moyen terme d'un EBITDA supérieur à 20%.