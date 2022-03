Groupe Tera annonce la sélection de ses capteurs de particules fines par ECOMESURE

(Boursier.com) — Groupe TERA, acteur majeur de l'analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le déploiement effectif de ses capteurs de mesure de particules fines à Boston, aux États-Unis, en collaboration avec ECOMESURE, acteur majeur des systèmes connectés et services de données pour la surveillance et la gestion de données environnementales.

Dans le cadre d'un consortium mené par son partenaire SGS, ECOMESURE a fourni plusieurs milliers de stations pour la mesure de la qualité de l'air dans les salles de classe des écoles de Boston. Les stations ECOMESURE intègrent les capteurs NextPM du Groupe TERA, et assurent la mesure en temps réel des particules fines et autres composés volatils présents dans l'air. Les données sont mises à disposition en temps réel sur plateforme web et accessibles 24/7 au public.

Grâce aux technologies d'analyse et de valorisation des données collectées, elles offrent aux décideurs locaux une vision précise de la composition de l'air pour faciliter la mise en oeuvre de solutions concrètes.

En service depuis plusieurs mois, ces installations permettent à Boston Public Schools de disposer d'outils de contrôle de la qualité de l'air intérieur et extérieur dans l'objectif d'améliorer l'environnement et le cadre de vie des enfants.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, a déclaré : "Le déploiement de plusieurs milliers de capteurs NextPM à Boston aux États-Unis confirme notre développement à l'international et atteste de la dynamique de notre filiale en Amérique du Nord. Notre base installée en fonctionnement depuis plusieurs mois démontre d'excellentes performances en matière de robustesse et de fiabilité avec un taux de remplacement inférieur à 1%. Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir oeuvrer en association avec ECOMESURE, un industriel équipementier de renommée mondial dans la mise en place de solutions de mesure et d'analyse de la qualité de l'air, en particulier pour des enjeux cruciaux tels que la santé publique et notamment celle des enfants".

Damien PELLETIER, Président-Directeur Général d'ECOMESURE, déclare : "Nous avons choisi d'intégrer les capteurs NextPM pour leurs performances reconnues, s'agissant d'un projet de déploiement majeur aux USA."

Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 29 avril 2022 après clôture des marchés.