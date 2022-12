Groupe Stef engage un nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — A l'occasion de sa convention européenne, le Groupe Stef a fait le point sur les avancées de son dernier plan stratégique, et a affirmé ses nouvelles ambitions pour 2022-2026, avec le soutien de son Conseil d'Administration.

"Engagés pour un avenir durable" est un plan ambitieux qui marque une étape importante pour le Groupe. Il tire ses racines dans la raison d'être du Groupe et combine performance financière et engagements sociétaux et environnement afin de relever les défis historiques qui se posent au secteur du transport et de la logistique alimentaire.

Ce nouveau plan place le Care au coeur des relations du groupe avec l'ensemble de ses parties prenantes internes comme externes -collaborateurs, clients, consommateurs- ainsi qu'au centre de sa stratégie environnementale.

Ambitions du plan stratégique 2022-2026

A travers son nouveau plan stratégique, le Groupe Stef poursuit son ambition d'être le leader européen du transport et de la logistique alimentaire sous température dirigée et se fixe pour objectif de porter son chiffre d'affaires à 5 MdsE à fin 2026.

Destiné à atteindre son objectif de croissance durable, le plan stratégique du Groupe Stef s'articule autour de 5 inflexions stratégiques : 'people care' ; 'customer care' ; 'consumer care' ; 'planet care' ; 'innovation'.

Enfin, le nouveau plan stratégique du Groupe Stef s'ancre dans une vision de sa contribution à la société incarnée par sa raison d'être : "Des équipes engagées au quotidien pour garantir durablement et en toute sécurité l'accès à la diversité alimentaire pour tous".