Groupe SFPI : reclassement de la participation de Spring Management

(Boursier.com) — Groupe SFPI a été informée ce 20 décembre par ses actionnaires, ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement, de la conclusion d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition hors marché auprès de la société Spring Management de l'intégralité de ses actions Groupe SFPI, représentant 11,34 % du capital et 13,19 % des droits de vote de Groupe SFPI, au prix de 2,50 euros par action.

ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement rachèteraient ainsi respectivement 6,65%, 2,66% et 2,03% du capital.

Au résultat de ces acquisitions, Henri Morel détiendra directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société ARC Management qu'il contrôle, 57,52% du capital et 67,52% des droits de vote théoriques de Groupe SFPI. Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement détiendraient respectivement 10% et 4% du capital et 10,80% et 3,72% des droits de vote théoriques de Groupe SFPI.

Il est précisé qu'ARC Management, Crédit Mutuel Equity et BNP Paribas Développement n'agissent pas de concert et restent libres de la gestion de leurs participations respectives.

Cette acquisition sera réalisée début février 2024, à la suite de la mise à disposition au profit d'Arc Management des fonds nécessaires à l'acquisition dans le cadre d'un prêt bancaire.