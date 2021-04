Groupe SFPI : rebond des bénéfices en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe SFPI au 31 décembre 2020 est de 498,8 millions d'euros. Il affiche une baisse de -11 % par rapport à 2019.

Dès la fin du 1er semestre 2020, l'activité du Groupe avait quasiment retrouvé le niveau constaté de 2019. Il a ainsi réalisé au cours du 2e semestre 2020 un chiffre d'affaires de 272 ME (276 ME au second semestre 2019).

Le résultat opérationnel courant ressort à 28,6 ME (30,6 ME en 2019), témoignant de la solidité du groupe et de sa résilience en période de crise sanitaire mondiale.

Le résultat net des entreprises consolidées est en forte hausse. Il s'élève à 17,7 ME (3,8 ME en 2019).

En 2020, les flux liés au financement comprennent notamment 15,8 ME de nouveaux emprunts, dont 10,5 ME de prêts garantis par l'Etat en France.

Dividendes 2020

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale, qui se tiendra le 18 juin 2021, le vote d'un dividende de 0,06 euro par action soit un montant total de 5,9 ME.

Perspectives

Pour l'exercice 2021, le Groupe envisage un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 540 ME.