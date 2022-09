Groupe SFPI poursuit son développement

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe SFPI est de 305,9 millions d'euros. Il affiche une hausse organique de 8%, par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 ME (21,8 ME au 30 juin 2021).

Le résultat net des entreprises consolidées s'élève à 10,9 ME (15,8 ME en 2021).

Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 246,1 ME (232,5 ME au 31 décembre 2021). La structure financière demeure solide. Le Groupe dispose d'un excédent financier net de 52,8 ME.

En 2022, les flux liés au financement comprennent notamment 12,8 ME de nouveaux emprunts auprès des établissements de crédits ; 7,4 ME de dividendes et 1,6 ME de rachat de titres d'autocontrôle.

Perspectives

Pour l'exercice 2022, Sfpi Group envisage, après intégration du Groupe Wo&Wo au 1er août 2022, un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 620 ME. "Dans un contexte international difficile, le groupe poursuit son développement. Les efforts de pilotage et d'amélioration de la qualité de service menés par l'ensemble du groupe nous permettent d'absorber la hausse du prix des matières premières et de mieux faire face à l'incertitude qui caractérise la période", commente Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group.