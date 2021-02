Groupe SFPI parvient à limiter l'impact de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Groupe SFPI réalise sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 495 millions d'euros en baisse de -12% par rapport à l'exercice 2019.

La diversité des pays dans lesquels opère le Groupe et l'organisation autour de 4 pôles complémentaires a permis de limiter les fermetures de sites entre mars et mai. Le groupe a connu un second semestre dynamique.

A périmètre constant, l'activité recule de seulement -11,5%.

Le détail des résultats consolidés 2020 sera publié le 27 avril 2021, à la clôture du marché.