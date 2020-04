Groupe SFPI : net repli des bénéfices en 2019

Groupe SFPI : net repli des bénéfices en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe SFPI au 31 décembre 2019 est de 562,5 millions d'euros. Il affiche une hausse de 2,3% par rapport à 2018. A périmètre comparable, hors acquisitions et cessions réalisées en 2018 et 2019, le chiffre d'affaires reste stable.

Le résultat opérationnel courant ressort à 30,6 ME contre 30,4 ME en 2018, soit une hausse de +0,6%. Le résultat opérationnel au 31 décembre 2019 comprend les éléments exceptionnels de l'exercice, notamment 6,2 ME de frais de restructurations et 12,2 ME de dépréciation d'actifs. Il s'élève à 12 ME.

Le résultat net consolidé, s'élève à 3,8 ME (16,3 ME en 2018).

La structure financière demeure solide. Le groupe dispose d'un excédent financier net de 29 ME.

Perspectives

Au vu de la crise sanitaire liée au Covid 19, le Groupe réserve ses projections pour l'exercice 2020.

Afin de préserver sa trésorerie, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 16 juin de ne pas verser de dividende.