Groupe SFPI : les bénéfices reculent 21,8 ME en 2022 ; l'action trébuche

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022, Groupe Sfpi a acquis, d'une part le groupe autrichien Wo&Wo spécialiste de la protection solaire haut de gamme pour le bâtiment, et d'autre part, la société autrichienne Tapkey experte dans les solutions cloud avec clés électroniques pour les marchés du bâtiment et de la mobilité. Ces acquisitions sont respectivement présentées dans les pôles MAC et DOM Security.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022 est de 629,1 ME et affiche une hausse de 10,6%, par rapport à 2021. A périmètre comparable, hors acquisitions réalisées en 2022, le chiffre d'affaires connaît une croissance organique de+ 6,9%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 36 ME (43,6 ME en 2021). Ce retrait s'explique en partie par des charges non récurrentes significatives liées aux projets de croissance. Le résultat opérationnel s'élève à 32,1 ME et comprend 4 ME de provisions pour dépréciation d'actifs.

Le résultat net des entreprises consolidées s'élève à 21,8 ME (32,4 ME en 2021).

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 249 ME, (232,5 ME au 31 décembre 2021). Après acquisitions, la structure financière demeure solide. Le Groupe dispose d'un excédent financier net de 25,5 ME

Dividendes 2022

Le Conseil d'Administration de SFPI Group proposera à l'Assemblée générale, du 16 juin, le vote d'un dividende de 0,05 euro par action (0,08 euro un an plus tôt) soit un montant total de 5 ME.

Perspectives

Pour l'exercice 2023, Sfpi Group envisage un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 715 ME.

"Le groupe continue de croître rapidement, à la fois en organique et par croissance externe. Les réserves financières conséquentes dont nous disposions fin 2021 nous ont permis de mener en 2022 deux opérations d'acquisition importantes pour le devenir de notre groupe. Ces acquisitions, conjuguées à des investissements au sein de nos activités historiques et conduites dans le cadre de notre plan de transformation devraient nous permettre de générer une croissance durable", commente Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group.

Suite à cette publication et au tassement du dividende, l'action Groupe SFPI recule de -4% à 2,38 euros.