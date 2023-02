Groupe SFPI : le chiffre d'affaires a progressé de 11% en 2022

(Boursier.com) — Groupe SFPI réalise, sur l'exercice clos au 31 décembre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 631,3 millions d'euros, en hausse de +11% par rapport à l'exercice 2021. Ces données sont en cours d'audit.

Cet accroissement du chiffre d'affaires résulte pour 2/3 de croissance organique (soit 41,7 ME) et pour 1/3 d'opérations de croissance externe (soit 20,7 ME). En 2022, Groupe SFPI a en effet finalisé les acquisitions des sociétés autrichiennes Wo&Wo et Tapkey, qui ont réalisé respectivement 61 ME et 1 ME de chiffre d'affaires sur l'année 2022.