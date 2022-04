Groupe SFPI : forte croissance du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe SFPI au 31 décembre 2021 est de 569 ME. Il affiche une hausse organique de +14%, par rapport à 2020.

Le résultat opérationnel courant ressort à 43,6 ME (28,6 ME en 2020), en hausse de 52%. Dans cette période de pandémie mondiale, le groupe a continué à se transformer pour défendre sa vision de la responsabilité industrielle. Le résultat net des entreprises consolidées est également en forte hausse. Il s'élève à 32,4 ME (17,7 ME en 2020).

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 232,5 ME (214,2 ME au 31 décembre 2020).

La structure financière demeure solide. Le Groupe dispose d'un excédent financier net de 75,8 ME. En 2021, les flux liés au financement comprennent notamment 10 ME de rachat de titres d'autocontrôle, 6 ME de dividendes et 21,9 ME de remboursements de dettes auprès des établissements de crédits.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Groupe SFPI proposera à l'Assemblée Générale, du 17 juin, le vote d'un dividende de 0,08 euro par action soit un montant total de 7,9 ME.

Perspectives

Pour l'exercice 2022, Groupe Sfpi envisage un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 600 ME.

"Dans un contexte de pandémie mondiale, ces résultats témoignent de la résilience de notre groupe spécialisé. Ils valident également un ambitieux plan de transformation en termes de culture commerciale, financière, environnementale et managériale et qui se poursuivra sur les prochaines années. Il permet une croissance de notre chiffre d'affaires à laquelle tous les pôles contribuent de manière homogène, un résultat net notablement amélioré. Conjugués à un excédent financier solide, ces résultats permettent au Groupe d'envisager sereinement l'avenir", estime Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi.